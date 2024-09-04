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Путин пока не принял решения о поездке на саммит G20 в Бразилию

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин пока не принял решения относительно поездки на саммит "двадцатки" в Бразилию, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Президент пока решения не принял", - сказал Песков журналистам в среду.

По его словам, Россия продолжает работать в рамках "двадцатки", в частности шерпа РФ активно взаимодействует со своими коллегами, но относительно поездки Путина на саммит пока никаких решений не принималось.

Дмитрий Песков Владимир Путин G20 Бразилия
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