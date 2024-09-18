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Путин объяснил указ о ВС РФ необходимостью кадрового оснащения новых военных округов

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Указ о повышении штатной численности Вооруженных сил РФ был направлен на кадровое оснащение вновь созданных военных округов, заявил президент России Владимир Путин.

"В тесном взаимодействии федеральных и региональных органов власти нужно решить ключевую задачу - обеспечить комплектование Вооруженных сил подготовленными, обученными людьми, подготовленным и обученным личным составом. В том числе имею в виду части и соединения постоянной боевой готовности новых военных округов. Именно на решение этой задачи был направлен опубликованный на днях указ об установлении штатной численности Вооруженных сил", - сказал Путин в среду на совещании по вопросам оснащения ВС РФ.

Указ вступит в силу с 1 декабря текущего года, добавил президент.

16 сентября Путин своим указом установил штатную численность Вооруженных сил РФ в количестве почти 2 млн 390 тыс. человек, в том числе полтора миллиона военнослужащих.

5 марта было официально объявлено о воссоздании по указу президента РФ Московского и Ленинградского военных округов. Как сообщалось, в 2010 году на базе Московского и Ленинградского военных округов был сформирован Западный военный округ.

Владимир Путин ВС РФ
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