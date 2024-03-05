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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Минобороны РФ опубликовало новую карту военных округов

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Новая карта военно-административного деления России, в которую вошли воссозданные Московский и Ленинградский военные округа, опубликована на сайте Минобороны РФ во вторник.

На главной странице сайта появилась обновленная карта России, в которой показаны границы Московского и Ленинградского военных округов. Из нее следует, что регионы, которые ранее входили в состав Северного флота, отнесены к Ленинградскому военному округу.

Исходя из опубликованной карты, в состав Южного военного округа включены территории ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

"На фоне наращивания военного потенциала НАТО вблизи российских границ, расширения альянса за счёт вступления в него Финляндии, а в перспективе и Швеции, нами предприняты шаги по усилению группировок войск на северо-западном и западном стратегических направлениях", - сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании во вторник.

Он заявил, что "созданы два межвидовых стратегических территориальных объединения Вооружённых сил - Ленинградский и Московский военные округа".

Московский и Ленинградский военные округа воссозданы указом президента РФ. Документ был опубликован 26 февраля.

"Установить следующее военно-административное деление Российской Федерации: Ленинградский военный округ - в административных границах Республики Карелия, Республики Коми, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей, г. Санкт-Петербурга, Ненецкого автономного округа", - говорилось в указе.

"Московский военный округ - в административных границах Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей, г. Москвы", - отмечается в указе.

Согласно указу президента РФ, к Ленинградскому военному округу отнесены несколько регионов, которые ранее по военно-административному делению входили в состав Северного флота РФ.

У Северного флота с 1 января 2021 года был статус военного округа. В указе президента РФ есть пункт, который признает утратившим силу указ о наделении Северного флота статусом военного округа.

Также в указе президента РФ от 26 февраля перечислены регионы, которые по военно-административному делению относятся к Южному, Центральному и Восточному военным округам. Согласно документу, в частности, к Южному военному округу отнесены Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонской области.

Минобороны
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