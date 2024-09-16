Штатная численность Вооруженных сил РФ составит почти 2,4 млн человек

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин установил штатную численность Вооруженных сил РФ - почти 2 млн 390 тыс. человек, включая полтора миллиона военнослужащих.

Указ президента РФ об установлении штатной численности Вооруженных сил Российской Федерации опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить штатную численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 2 389 130 единиц, в том числе 1 500 000 военнослужащих", - говорится в указе президента.

Настоящий документ вступает в силу с 1 декабря 2024 года.

Правительству РФ поручено предусмотреть выделение министерству обороны России бюджетных ассигнований из федерального бюджета, необходимых для реализации данного указа.