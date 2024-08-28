ЧС регионального характера ввели в четырех районах Самарской области из-за гибели посевов

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Самарские власти ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера на территории четырех муниципальных районов в связи с гибелью посевов сельскохозяйственных культур из-за неблагоприятных погодных условий, сообщается на сайте регионального правительства.

"Признать обстановку, сложившуюся на территориях муниципальных районов Кинель-Черкасский, Похвистневский, Сергиевский и Челно-Вершинский Самарской области в связи с гибелью посевов сельскохозяйственных культур в результате воздействия комплекса неблагоприятных явлений, чрезвычайной ситуацией", - говорится в постановлении.

Отмечается, что посевы пострадали в результате неблагоприятных погодных явлений с 21 июля по 19 августа.

Для снижения последствий ЧС администрации муниципальных районов рекомендовано до 5 сентября направить в министерство сельского хозяйства и продовольствия региона данные об ущербе от гибели сельскохозяйственных культур и затраты на их выращивание до момента гибели.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия, к гибели посевов на территории данных муниципалитетов привели проливные дожди, застои воды на полях, град и шквалистый ветер.

"Необходимо отметить, что в регионе собрано более 1,8 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что в полном объеме закрывает потребности региона в продовольственном, семенном и фуражном зерне. И сегодня основными задачами являются уборка оставшихся площадей и проведение сева озимых под урожай будущего года", - уточнили в пресс-службе.

Как сообщалось, в Самарской области в текущем году посевная площадь под сельхозкультуры составляет 2,2 млн га, из них 1,1 млн га – зерновой клин.