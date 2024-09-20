Поиск

В Алтайском крае введут режим ЧС из-за проблем с уборкой урожая

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В Алтайском крае введут режим чрезвычайной ситуации в связи с дождями, которые мешают уборке урожая, написал в телеграм-канале глава региона Виктор Томенко.

По его словам, в августе и сентябре в Славгороде, Бурлинском, Табунском, Тальменском, Мамонтовском, Завьяловском, Усть-Пристанском, Смоленском районах осадков выпало больше трехмесячной нормы, похожая ситуация и на многих других территориях.

"В связи с этим, собрав подробную информацию сельхозпроизводителей, Гидрометцентра и других специалистов, коллеги по правительству предложили ввести на территории края режим ЧС, связанный с переувлажнением почвы. На сегодняшнем заседании комиссии решение было принято - подготовлены необходимые документы", - написал Томенко.

Это позволит дополнительно поддержать аграриев, которые смогут при определенных условиях получить компенсации в страховых компаниях, а также возможен пересмотр условий по кредитам, объяснил губернатор.

Виктор Томенко Гидрометцентр Алтай Алтайский край Славгород
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Кирилл Тремасов станет советником председателя Банка России

В Подольске в горящем здании обрушилась часть кровли

В Подольске в горящем здании обрушилась часть кровли

В Кремле назвали абсурдной идею главы МИД Польши передать Крым под мандат ООН

В Кремле назвали абсурдной идею главы МИД Польши передать Крым под мандат ООН

Лавров выступит на Генассамблее ООН 28 сентября

Лавров выступит на Генассамблее ООН 28 сентября

Шерегешский рудник "Евраз ЗСМК" возобновил работу после землетрясений

Фигурант дела о гибели группы пешеходов в Приамурье осужден на 14 лет колонии

Суд арестовал шестерых фигурантов дела о перестрелке у Wildberries

Суд арестовал шестерых фигурантов дела о перестрелке у Wildberries

По делу о стрельбе в Wildberries арестован первый обвиняемый

По делу о стрельбе в офисе Wildberries обвинение предъявлено трем десяткам задержанных

По делу о стрельбе в офисе Wildberries обвинение предъявлено трем десяткам задержанных

Что произошло за день: четверг, 19 сентября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });