В Алтайском крае введут режим ЧС из-за проблем с уборкой урожая

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В Алтайском крае введут режим чрезвычайной ситуации в связи с дождями, которые мешают уборке урожая, написал в телеграм-канале глава региона Виктор Томенко.

По его словам, в августе и сентябре в Славгороде, Бурлинском, Табунском, Тальменском, Мамонтовском, Завьяловском, Усть-Пристанском, Смоленском районах осадков выпало больше трехмесячной нормы, похожая ситуация и на многих других территориях.

"В связи с этим, собрав подробную информацию сельхозпроизводителей, Гидрометцентра и других специалистов, коллеги по правительству предложили ввести на территории края режим ЧС, связанный с переувлажнением почвы. На сегодняшнем заседании комиссии решение было принято - подготовлены необходимые документы", - написал Томенко.

Это позволит дополнительно поддержать аграриев, которые смогут при определенных условиях получить компенсации в страховых компаниях, а также возможен пересмотр условий по кредитам, объяснил губернатор.