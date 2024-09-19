Путин заявил о кратном росте производства особо востребованных вооружений

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Россия в условиях специальной военной операции кратно нарастила выпуск особо востребованных вооружений, а также улучшила их характеристики с учетом боевого опыта, заявил президент России Владимир Путин.

"В наши дни предприятия ОПК работают ритмично, четко, делают все необходимое, чтобы поставить в войска, участвующие в специальной военной операции, современное оружие, технику, боеприпасы и экипировку", - сказал Путин на заседании Военно-промышленной комиссии по вопросу развития беспилотных авиационных систем специального назначения.

По его словам, "благодаря такому труду работников отрасли выпуск особо востребованных образцов увеличен кратно, а их тактико-технические характеристики улучшены и адаптированы исходя из специфики боевого применения".