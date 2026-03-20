Депутат Гутенев отметил кратный рост производства вооружений за последние годы

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Президент Ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям", председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев в интервью "Красной Звезде" назвал впечатляющим рост производства по ключевым видам вооружений.

"ОПК не просто адаптировался к новым условиям, а перешел к кратному наращиванию выпуска продукции. За четыре года увеличилось производство особо востребованных единиц: бронетанкового вооружения - в 2,2 раза, легкобронированного - в 3,7, авиатехники - в 4,6, средств поражения и боеприпасов - более чем в 22 раза", - сказал он.

По его словам, в 2025 году положительная динамика проявилась не только в росте количественных показателей, но и в качественном совершенствовании выпускаемой продукции.

Так, Объединенная авиастроительная корпорация, входящая в госкорпорацию "Ростех", выпустила рекордное количество боевых самолетов. При этом Су-34 получил возможность применения планирующих авиационных бомб по целям в оперативной глубине. Существенно повышены характеристики авиационных боеприпасов с универсальными модулями планирования и коррекции.

"В целом подтверждено, что в настоящее время российский оборонно-промышленный комплекс является наиболее эффективным в мире. Высокие тактико-технические характеристики вооружения и военной техники, а также обеспечение необходимого объёма боеприпасов способствуют успехам российских войск в ходе боевых действий", - подчеркнул Гутенев.

По его данным, в 2026 году оборонно-промышленному комплексу предстоит обеспечить поставку в Вооруженные силы свыше 310 тысяч единиц военной техники и порядка 21 миллиона боеприпасов.

"Поставленная задача носит масштабный и крайне ответственный характер. Вопросы, связанные со своевременным выполнением графика поставок особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники, обсуждались на совещании, которое первый вице-премьер Денис Валентинович Мантуров провел в начале этого года. В ходе заседания отмечено, что 2026 год обеспечен всеми необходимыми ресурсами", - сказал Гутенев.