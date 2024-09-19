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Комитет Думы рекомендует уточнить срок интеграции учета полисов ОСАГО Белоруссии и России

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал законопроект о создании в рамках Союзного государства России и Белоруссии единой системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), но рекомендует перенести его вступление в силу на 1 января 2025 года.

Законопроект № 695231-8 в конце августа внесло в парламент правительство.

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Согласно документу, с 1 октября 2024 года договоры страхования ОСАГО могут заключать только страховщики, зарегистрированные в странах Союзного государства России и Белоруссии, где зарегистрировано транспортное средство. Оператор автоматизированной информационной системы (АИС) страхования будет в реальном времени обмениваться данными о договорах страхования и выплатах с правоохранительными и таможенными органами, с профессиональными объединениями страховщиков, в том числе иностранными. Профессиональное объединение страховщиков будет распределять уникальные номера полисов среди своих членов, контролировать их использование. Уточняется, что договоры ОСАГО в рамках системы страхования Союзного государства могут заключаться в электронной форме. Подтверждением исполнения обязательства по страхованию является наличие данных о договоре в АИС.

Комитет отмечает, что синхронизация с законодательством Белоруссии требует корректировки сроков вступления в силу норм законопроекта, поскольку аналогичные изменения в стране-партнере планируются с 1 января 2025 года.

Законопроект планируется рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании 24 сентября.

С 1 апреля 2024 года в России начала функционировать единая автоматизированная информационная система страхования, оператором которой выступает АО "НСИС" - 100%-ная дочерняя организация Банка России. До 1 октября на страховом рынке данные о страховании согласно законодательству поступают в две информационные системы - АИС ОСАГО, оператором которой выступает Российский союз автостраховщиков (РСА), и АИС страхования, за которую отвечает АО "НСИС".

С 1 октября 2024 года РСА перестанет выполнять функции оператора АИС ОСАГО, а вся ответственность за функционирование единой информационной системы ляжет на АО "НСИС". В связи с этим с 1 октября для страховщиков изменится порядок заключения договоров ОСАГО, но предполагается, что для страхователей эти изменения будут бесшовными.

ОСАГО РСА правительство Белоруссия АО "НСИС" Союзное государство
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