Два частных дома сгорели при атаке ВСУ в Белгородской области

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке с украинской стороны нескольких населенных пунктов.

"По предварительной информации, пострадавших нет", - написал глава региона в своем телеграм-канале в четверг.

Так, по информации Гладкова, село Петровка Белгородского района подверглось артиллерийскому обстрелу. В двух частных домах выбиты окна, посечены кровли и заборы. Кроме того, на территории одного из домовладений сгорела хозпостройка.

В Шебекинском городском округе в селе Терезовка в результате прилёта снаряда, по предварительной информации, огнём уничтожены два частных дома.

В селе Муром - очередная атака беспилотника на легковой автомобиль, транспортное средство повреждено.