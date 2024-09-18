Водитель грузовика ранен при атаке дрона ВСУ под белгородским Шебекино

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинских дронов под городом Шебекино.

"Два автомобиля атакованы дронами ВСУ. Ранен один мирный житель. Во время посевных работ недалеко от города Шебекино дрон атаковал грузовой автомобиль. Водитель с множественными осколочными ранениями на попутном транспорте доставлен в Шебекинскую ЦРБ. Бригада СМП доставляет пострадавшего в областную клиническую больницу", - написал глава региона в своем телеграм-канале в среду.

Кроме того, в Белгородском районе рядом с селом Никольское дрон-камикадзе атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль. Транспортное средство получило значительные повреждения.