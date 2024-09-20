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Морские пехотинцы совершили марш от побережья Северного Ледовитого океана до Тихого

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Морские пехотинцы, участвующие в дальнем походе отряда кораблей и судов Северного флота, пересекли Чукотку на штатной технике от берега Северного Ледовитого океана до Тихоокеанского побережья, сообщила пресс-служба флота в пятницу.

"Высадка морского десанта Северного флота на побережье Чукотского полуострова была выполнена в районе мыса Ванкарем с борта большого десантного корабля (БДК) "Александр Отраковский" при огневой поддержке большого противолодочного корабля (БПК) "Вице-адмирал Кулаков", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее информации, в ходе марша военнослужащие Северного флота отработали тактику рейдовых действий по поиску и уничтожению разведывательно-диверсионных групп условного противника.

"На отдельных этапах марша были выполнены боевые стрельбы из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов по подготовленным мишенным позициям", - сказали во флоте.

Там сообщили, что протяженность маршрута составила более 300 километров: от мыса Шмидта до поселка Эгвекинот. Морские пехотинцы преодолели это расстояние в условиях арктического бездорожья на штатной технике - двухзвенных снегоболотоходах ДТ-10П "Витязь".

"По завершению марша техника и личный состав морской пехоты были погружены на БДК "Александр Отраковский", который в составе отряда кораблей и судов Северного флота совершил переход в Залив Креста в Беринговом море", - сказано в сообщении.

В составе арктической группировки Северного флота в морях Северного Ледовитого океана действуют БПК "Вице-адмирал Кулаков", с которого осуществляется управление силами, БДК "Александр Отраковский", спасательное буксирное судно "Алтай" и танкер "Сергей Осипов".

Как сообщалось, очередной арктический поход кораблей и судов обеспечения Северного флота начался 5 августа. Это тринадцатый подряд поход арктической группировки флота. Он выполняется в рамках обеспечения защиты интересов РФ в Арктике.

Северный Ледовитый океан ВМФ Тихий океан Северный флот
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