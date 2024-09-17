Корабли Северного флота совершили переход в северную часть Тихого океана

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Арктическая группировка Северного флота во главе с большим противолодочным кораблем (БПК) "Вице-адмирал Кулаков" совершила переход в северную часть Тихого океана, сообщает пресс-служба флота во вторник.

"Корабли и суда Северного флота заняли места якорных стоянок в Заливе Креста в Беринговом море Тихого океана", - говорится в сообщении.

По информации флота, за время арктического похода корабли и суда прошли около 6 тыс. морских миль, провели ряд учений в акваториях Баренцева и Карского морей, моря Лаптевых. Группировка прошла Енисеем до порта Диксон, где провела тактическое учение по разрешению кризисной ситуации в Арктике.

Часть маршрута проходила в ледовоопасных районах - в проливах Велькицкого, Санникова, Лонга и Берингова полива.

"Моряки-североморцы в районе острова Врангеля в Чукотском море прошли в сопровождении, одного из самых больших и мощных ледоколов в мире, ледокола проекта 22220 "Урал" госкорпорации "Росатом", - сказали в пресс-службе.

Как ранее сообщалось, очередной арктический поход кораблей и судов обеспечения Северного флота начался 5 августа. Это тринадцатый подряд поход арктической группировки флота. Он выполняется в рамках обеспечения защиты интересов РФ в Арктике.

В составе арктической группировки Северного флота в морях Северного Ледовитого океана действуют БПК "Вице-адмирал Кулаков", с которого осуществляется управление силами, большой десантный корабль "Александр Отраковский", спасательное буксирное судно "Алтай" и танкер "Сергей Осипов".