Корабли ТОФ и ВМС Китая провели учение в Японском море

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В Японском море боевые корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) и ВМС Китая провели комплексное учение с ракетными и артиллерийскими стрельбами, сообщает Минобороны РФ в понедельник.

"Боевые корабли Тихоокеанского флота ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая, действуя в составе совместного отряда, отработали комплексные задачи с выполнением боевых стрельб ракетным оружием и артиллерией в рамках СКШУ "Океан-2024", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с российской стороны участвовало более 15 боевых кораблей, среди которых флагман ТОФ Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Варяг", фрегат "Маршал Шапошников", БПК "Адмирал Пантелеев", корветы "Совершенный", "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов". Китайские ВМС были представлены эсминцами "Синин" и "Уси", а также фрегатом "Линь И".

"Действия корабельных сил поддерживали более 10 самолетов и вертолетов Морской авиации Тихоокеанского флота и ВКС России", - сообщили в министерстве обороны.

В ходе отработки практических действий совместной российско-китайской корабельной группой была отражена устранена угроза атаки безэкипажных катеров и FPV-дронов условного противника, говорится в релизе.

"В рамках учения корабли совместного отряда отбили авианалет условного противника. По воздушным целям была применена корабельная артиллерия и зенитный ракетный комплекс "Кинжал" БПК "Адмирал Пантелеев", - проинформировали в военном ведомстве.

Там отметили, что за действиями экипажей российских и китайских кораблей в море с борта фрегата "Маршал Шапошников" наблюдали 24 представителя из 10 стран.

Стратегическое командно-штабное учение "Океан-2024" проходит с 10 по 16 сентября в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. В маневрах задействовано более 400 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, привлечены свыше 90 тыс. военнослужащих.

Кроме того, в учении задействованы корабли Военно-морских сил КНР. По словам главкома ВМФ России Александра Моисеева, Китай направил на российское стратегическое учение "Океан-2024" три корабля, одно судно и 15 самолетов.