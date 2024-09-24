Законопроект о небанковских поставщиках платежных услуг принят Думой в I чтении

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении института небанковских поставщиков платежных услуг (НППУ), а также связанный с ним законопроект, наделяющий Банк России полномочиями, необходимыми для регулирования, надзора и наблюдения за НППУ.

Документы (673197-8 и 673262-8) были внесены в парламент в июле группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Банк России в январе 2022 года сообщил о подготовке поправок в законодательство, которые позволят не только банкам, но и финтех-компаниям, нефинансовым организациям, а также небанковским финансовым организациям (страховым, брокерским и микрофинансовым компаниям) оказывать платежные услуги. По мнению ЦБ, появление института НППУ приведет к развитию конкуренции на платежном рынке и сократит стоимость платежей для граждан.

Согласно проектируемым изменениям в закон, небанковский поставщик платежных услуг - это юрлицо, не являющееся кредитной организацией, которое имеет право на оказание услуг по переводу денежных средств и (или) услуг по инициированию перевода денежных средств, а также состоит в реестре НППУ Банка России.

Предполагается создание трех типов НППУ. Первый тип сможет заниматься только инициированием переводов по поручению клиентов, их чистые активы должны быть не менее 5 млн рублей. Участники второго типа смогут оказывать услуги по переводу денежных средств в части агрегирования переводов, их чистые активы должны составлять не менее 10 млн рублей. Третий тип сможет предоставлять услуги по переводу денежных средств в качестве оператора электронных денежных средств, чистые активы у таких участников должны быть выше - не менее 50 млн рублей.

Юридические лица - небанковские поставщики платежных услуг смогут совмещать эту работу с другой деятельностью. При этом Банк России сможет устанавливать ограничения на совмещение предоставления услуг НППУ с другой деятельностью.

НППУ, которые занимаются переводом денежных средств, должны будут обеспечить проведение операций со средствами клиентов с использованием специального банковского счета небанковского поставщика платежных услуг, открываемого в Банке России. Порядок открытия и закрытия такого счета будет установлен ЦБ. При этом на средства на данном счете не может быть наложен арест по долгам НППУ, не может быть обращено взыскание, а также по такому счету не могут быть приостановлены операции.

По оценке авторов законопроекта, его принятие будет способствовать развитию безналичных платежей, усилению конкуренции на рынке платежных услуг и формированию среды для развития инновационных платежных сервисов.

"Сейчас, по данным Центрального банка, кредитные организации взымают с получателей соответствующих услуг от 1% до 1,8% от суммы перевода. По той информации, которую мы получили от Центрального банка, он собирается установить пока предварительно комиссию в размере 20 рублей за один перевод. Это намного меньше того, что сегодня кредитные организации взымают с тех, кто пользуется их услугами при проведении соответствующего платежа. Таким образом, принятие этого закона поможет снизить цены для потребителей на конечный продукт, повысить конкуренцию на рынке платежных услуг и простимулирует банки-эквайеры снизить свои комиссии", - сказал Аксаков во время выступления в Госдуме.

Ожидается, что закон вступит в силу в течение шести месяцев после его опубликования. С этого момента в отношении НППУ (за исключением тех, что оказывают только услуги по инициированию перевода денежных средств) будут действовать нормативные акты Банка России, изданные на основании федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Также в течение 18 месяцев юридические лица, не являющиеся кредитными организациями и оказывающие услуги по инициированию перевода денежных средств, обязаны приобрести право на предоставление таких услуг.