Оренбуржье получит 2 млрд руб. для компенсации ущерба от весеннего паводка

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 2 млрд рублей из резервного фонда правительства Оренбургской области в качестве возмещения затрат на помощь гражданам, пострадавшим от паводка весной 2024 года.

"Более 2 млрд рублей будет дополнительно направлено Оренбургской области в качестве возмещения затрат на помощь гражданам, пострадавшим от паводка весной 2024 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства в субботу.

Средства, выделенные из резервного фонда, будут предоставлены региону в виде межбюджетного трансферта, отмечается в сообщении.

Оренбургская область этой весной столкнулась с сильнейшим за последние десятилетия паводком. Самая непростая ситуация сложилась в Орске и Оренбурге.