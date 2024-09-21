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Оренбуржье получит 2 млрд руб. для компенсации ущерба от весеннего паводка

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 2 млрд рублей из резервного фонда правительства Оренбургской области в качестве возмещения затрат на помощь гражданам, пострадавшим от паводка весной 2024 года.

"Более 2 млрд рублей будет дополнительно направлено Оренбургской области в качестве возмещения затрат на помощь гражданам, пострадавшим от паводка весной 2024 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства в субботу.

Средства, выделенные из резервного фонда, будут предоставлены региону в виде межбюджетного трансферта, отмечается в сообщении.

Оренбургская область этой весной столкнулась с сильнейшим за последние десятилетия паводком. Самая непростая ситуация сложилась в Орске и Оренбурге.

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Мужчина с собакой на подтопленной улице в Оренбурге
Михаил Мишустин Правительство РФ Оренбургская область
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