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Правительство выделит еще более 3 млрд рублей для пострадавших от паводка в Оренбуржье

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Правительство выделит Оренбургской области дополнительные 3 млрд рублей на помощь пострадавшим от паводка, сообщил на заседании премьер-министр Михаил Мишустин.

"По поручению президента размер выплат гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, увеличили в 1,5 раза. В связи с этим правительство направит Оренбургской области свыше 3 млрд рублей на компенсации пострадавшим в результате весеннего паводка. Средства предназначены тем, кто ранее получил выплаты по старым правилам", - сказал он.

По его словам, всего из федерального бюджета жителям региона выделено около 9 млрд рублей на компенсацию потерь от паводка.

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Мужчина с собакой на подтопленной улице в Оренбурге
Михаил Мишустин Правительство Оренбургская область
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