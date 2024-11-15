Оренбуржье получит 2,4 млрд рублей компенсации затрат на помощь пострадавшим от паводка

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Почти 2,4 млрд рублей будет направлено Оренбургской области в качестве возмещения затрат на помощь гражданам, пострадавшим от паводка в апреле 2024 года, сказано в распоряжении премьер-министра Михаила Мишустина. Об этом сообщает сайт правительства.

Средства выделены из резервного фонда правительства. Они будут предоставлены региону в виде межбюджетного трансферта.

Отмечается, что федеральное финансирование покроет затраты регионального бюджета на выплату гражданам единовременной материальной помощи, выплаты, связанные с полной или частичной утратой имущества первой необходимости, а также выплаты гражданам, получившим вред здоровью.

14 ноября губернатор Оренбуржья Денис Паслер написал у себя в телеграм-канале, что к тому моменту выплаты на капремонт жилых помещений и по свидетельствам за утраченное жилье получили более 20 тысяч оренбуржцев на сумму 14,2 млрд рублей.

На проведение капитального ремонта жилья около 18,2 тысячи оренбуржцев получили 10,8 млрд рублей.

"С начала сентября выплаты идут из расчета 9 тысяч рублей за кв. м. Из 11,6 тысячи человек, получивших ранее выплату из расчета 7 тысяч за кв. м, 7,7 тысячи оренбуржцев уже получили индексацию", - сообщил губернатор.

По словам Паслера, до конца ноября власти планируют "закончить работу со всеми выплатами по жилью, включая индексацию", для этого дополнительно выделено 1 млрд рублей из регионального бюджета.

Оренбургская область этой весной столкнулась с сильнейшим за последние десятилетия паводком. Самая непростая ситуация сложилась в Орске и Оренбурге.