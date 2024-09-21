Минобороны сообщило о продвижении войск группировки "Центр" в глубину обороны ВСУ

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Войска группировки "Центр" в зоне проведения СВО продолжают двигаться в глубину обороны ВСУ, нанесены удары по противнику в том числе в районе Украинска, сообщило в субботу министерство обороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сообщении.

Нанесено поражение живой силе и технике 12 украинских бригад и отряду погранслужбы противника в районах населенных пунктов Дзержинск, Нелеповка, Покровск, Димитров, Гродовка, Крутой Яр, Селидово, Украинск и Горняк (ДНР), информирует ведомство.

По его данным, отражены девять контратак штурмовых групп противника.

Потери украинских формирований составили до 520 военнослужащих, два пикапа, несколько единиц артиллерийского вооружения, боевая бронированная машина MaxxPro. Уничтожен полевой склад боеприпасов, говорится в сводке.

Войска группировки "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике девяти бригад противника в районах населенных пунктов Петропавловка, Загрызово, Изюмское, Вишневое, Колесниковка, Ковшаровка Харьковской области, Невское, Новоегоровка (ЛНР) и Торское (ДНР). Отражены две контратаки штурмовых групп механизированной и штурмовой бригад ВСУ. Потери противника здесь составили до 435 военнослужащих, четыре танка, два бронетранспортера М113, пять автомобилей, семь единиц артиллерийского вооружения. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и семь полевых складов боеприпасов.

Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 12 украинских бригад в районах населенных пунктов Северск, Краматорск, Серебрянка, Верхнекаменское, Часов Яр, Предтечино, Белая Гора, Острое, Курахово и Катериновка (ДНР). ВСУ потеряли до 840 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины "Казак", 22 автомобиля, девять единиц артиллерийского вооружения. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".

Войска группировки "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям пяти украинских бригад в районах населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Золотая Нива, Великая Новоселка (ДНР) и Новодаровка Запорожской области. Противник потерял до 160 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля, три единицы артиллерийского вооружения и РЭБ.

Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике четырех украинских бригад в районах населенных пунктов Нестерянка, Пятихатки, Каменское Запорожской области и Антоновка Херсонской области. Потери противника составили до 60 военнослужащих и четыре автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов, сообщает Минобороны РФ.

По его данным, войска группировки "Север" на липцовском и волчанском направлениях нанесли поражение формированиям двух украинских бригад в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск, Волчанские Хутора Харьковской области и города Харьков. Отразили три атаки штурмовых групп противника, который потерял здесь до 135 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, четыре единицы артиллерийского вооружения.