Мужчина ранен в результате атаки украинского дрона в Белгородской области

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале, что два населенных пункта в регионе были атакованы ВСУ, в результате чего ранен один человек.

По его данным, в поселке Октябрьский Белгородского района дрон атаковал работающий трактор. Водитель получил осколочные ранения головы и грудной клетки.

Кроме того, село Байцуры Борисовского района было обстреляно ВСУ. В двух частных домах выбиты окна, посечены заборы, перебита газовая труба и повреждена линия электропередачи, на территории одного из домов разрушены две надворные постройки, написал Гладков.