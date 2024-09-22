15 беспилотников сбили за ночь над пятью регионами и акваторией Азовского моря

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - 15 украинских БПЛА было уничтожено средствами ПВО за ночь над Ростовской, Курской, Астраханской, Белгородской, Воронежской областями и Азовским морем, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Шесть БПЛА сбиты над акваторией Азовского моря, четыре - над территорией Ростовской области, два - над территорией Курской области, по одному - над территориями Астраханской, Белгородской и Воронежской областей", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по трём населённым пунктам Белгородской области. В селе Николаевка в результате атаки загорелся автомобиль. В населенном пункте Ясные Зори произошло возгорание частного дома, в городе Щебекино повреждение получила кровля многоквартирного дома.