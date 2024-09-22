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Количество пострадавших при обстреле Белгородского села возросло до 12

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об увеличении числа пострадавших в результате украинского обстрела села Черемошное в воскресенье.

"К сожалению, у нас увеличилось количество пострадавших до 12. Ещё двое мужчин самостоятельно обратились в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал он в своем телеграм-канале.

Позднее губернатор сообщил об украинской атаке Шебекинского округа, есть пострадавшие.

"Шебекинский городской округ подвергся атакам со стороны ВСУ. В селе Муром в результате атаки дрона ранены мужчина и женщина. Пострадавшие с различными осколочными ранениями доставлены в городскую больницу №2 г. Белгорода главой Муромской территориальной администрации", - написал он в своем телеграм-канале.

В городе Шебекино в результате обстрела повреждены кровли, фасады, остекление и заборы в двух частных домовладениях и легковой автомобиль. Имеются повреждения дорожного полотна и линии газоснабжения. Аварийные бригады будут осуществлять восстановительные работы после согласования с министерством обороны РФ, добавил Гладков.

Вячеслав Гладков Шебекинский городской округ Белгородская область
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