Поиск

Один человек стал жертвой обстрелов ДНР

Еще девять пострадали

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Один человек погиб, девять пострадали в результате обстрелов Донецкой народной республики в воскресенье, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"Один человек погиб, еще девять мирных жителей ранены", - говорится в сообщении Пушилина, распространенном его пресс-службой.

Он уточнил, что в воскресенье "со стороны ВСУ совершены 40 вооруженных атак, выпущено более 110 боеприпасов". По информации Пушилина, "применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА".

Один человек погиб, девять пострадали в результате обстрелов Донецкой народной республики в воскресенье, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Один человек погиб, еще девять мирных жителей ранены", - говорится в сообщении Пушилина, распространенном его пресс-службой.

Он уточнил, что в воскресенье "со стороны ВСУ совершены 40 вооруженных атак, выпущено более 110 боеприпасов". По информации Пушилина, "применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА".

Денис Пушилин ДНР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 22 сентября

Завершено разминирование территории в Тихорецком районе после атаки БПЛА

Возбуждено дело против украинских военных, причастных к гибели жителя Курской области

Десять мирных жителей ранены при обстреле села в Белгородской области

Военные РФ отразили три попытки ВСУ прорваться через границу РФ в Курской области

Члены многодетной семьи отравились в Красноярском крае, погибли трое детей

Члены многодетной семьи отравились в Красноярском крае, погибли трое детей
Военная операция на Украине

Военные РФ нанесли удары по военным аэродромам и объектам энергетики Украины

Песков заявил, что Столтенберг призвал к ударам вглубь РФ, так как уходит с поста в НАТО

Песков заявил, что Столтенберг призвал к ударам вглубь РФ, так как уходит с поста в НАТО
Военная операция на Украине

15 беспилотников сбили за ночь над пятью регионами и акваторией Азовского моря

Два человека пострадали при пожаре на АЗС в Ставропольском крае

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });