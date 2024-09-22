Один человек стал жертвой обстрелов ДНР

Еще девять пострадали

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Один человек погиб, девять пострадали в результате обстрелов Донецкой народной республики в воскресенье, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"Один человек погиб, еще девять мирных жителей ранены", - говорится в сообщении Пушилина, распространенном его пресс-службой.

Он уточнил, что в воскресенье "со стороны ВСУ совершены 40 вооруженных атак, выпущено более 110 боеприпасов". По информации Пушилина, "применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА".

Один человек погиб, девять пострадали в результате обстрелов Донецкой народной республики в воскресенье, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Один человек погиб, еще девять мирных жителей ранены", - говорится в сообщении Пушилина, распространенном его пресс-службой.

Он уточнил, что в воскресенье "со стороны ВСУ совершены 40 вооруженных атак, выпущено более 110 боеприпасов". По информации Пушилина, "применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА".