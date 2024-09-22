Десять мирных жителей ранены при обстреле села в Белгородской области

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Десять мирных жителей ранены в результате обстрела села в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Село Черемошное Белгородского района попало под обстрел ВСУ. Ранены 10 мирных жителей", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Среди пострадавших глава администрации Яснозеренского сельского поселения и семь бойцов самообороны. Гладков добавил, что бригады скорой помощи доставляют шестерых пострадавших во вторую больницу города Белгорода, еще четверых - в областную клиническую больницу.

Как добавил губернатор, "состояние троих мужчин оценивается медиками как тяжелое, у пятерых - средняя степень тяжести, двое - в удовлетворительном состоянии".