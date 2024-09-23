Три дрона сбиты над Ростовской областью

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Три беспилотника сбиты в районе Каменска-Шахтинского Ростовской области, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор региона Василий Голубев в ночь на понедельник.

"Около полуночи в районе Каменска-Шахтинского подразделения ПВО отработали по воздушным целям, уничтожив три БПЛА. В результате падения обломков в поле произошло возгорание сухой растительности. К месту пожара выехали дежурно-спасательные подразделения. Пострадавших и разрушений нет", - написал глава региона в своем телеграм-канале.