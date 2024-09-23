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Четвертый ребенок умер от отравления в селе Красная Сопка в Красноярском крае

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Четвертый, 12-летний ребенок, скончался в больнице в селе Красная Сопка в Красноярском крае после отравления многодетной семьи, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Как сообщалось, муж с женой и четверо их детей 21 сентября были госпитализированы с признаками кишечного отравления после того, как поели пельмени и курицу, продукты куплены в местном продуктовом магазине. 21 сентября скончалась 6-летняя девочка и 13-летний мальчик, 22 сентября, несмотря на медицинскую помощь, скончалась 11-летняя девочка.

Родители находятся в реанимации. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекший по неосторожности смерть двух или более лиц).

На месте работают следователи СКР и прокуратура.

В магазине и в доме, где живет семья, изъяты продукты питания и иные вещества. Проводится судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти детей.

Рассматриваются несколько версий произошедшего, включая отравление продуктами питания, приобретенными в магазине, а также попадание в приготовленную пищу опасного для жизни вещества.

Красная Сопка Красноярский край СКР
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