Члены многодетной семьи отравились в Красноярском крае, погибли трое детей

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Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Трое детей скончались в результате отравления неустановленным веществом в Красноярском крае, сообщает пресс-служба ГСУ по краю и Хакасии.

По данным следствия, 20 сентября женщина купила в магазине деревни Красная Сопка замороженную курицу и пельмени, приготовила их, после чего она с мужем и четверо детей поели блюда.

На следующее утро у всех членов семьи появились признаки кишечного расстройства: тошнота, головокружение, рвота.

После обращения в местную больницу и осмотра все были госпитализированы.

21 сентября скончалась 6-летняя девочка и 13-летний мальчик, 22 сентября скончалась 11-летняя девочка.

Остальные члены семьи находятся в стабильно тяжёлом состоянии.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекший по неосторожности смерть двух или более лиц).