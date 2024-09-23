Прокуратура проверит версию отравления красноярской семьи продуктами подсобного хозяйства

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Заместитель прокурора Красноярского края Евгений Мостовой поручил отработать версию об отравлении многодетной семьи из села Красная Сопка продуктами из личного подсобного хозяйства, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры. На выходных четырех детей и их родителей доставили в больницу с симптомами отравления, все дети погибли.

"Со слов главы семьи, супруга приобрела в магазине помимо пельменей курицу, однако покупка мяса не подтвердилась после изучения видеозаписи с камер торгового павильона", - говорится в сообщении.

Заместитель прокурора края поручил назначить ветеринарную судебную экспертизу по имеющимся в хозяйстве животным и их корму.

Также проверяется и версия отравления семьи продуктами из местного магазина, прокурорам поручено установить круг людей, покупавших такие же продукты, и выяснить, есть ли у них жалобы на состояние здоровья, а также поручено проверить объем реализованной продукции.

Также зампрокурора края поручил допросить родственников, соседей, знакомых, чтобы установить внутренние взаимоотношения в семье, психическое состояние взрослых и детей перед произошедшей трагедией, имелись ли у семьи кредитные обязательства и их размеры, были ли проблемы у детей с обучением в образовательном учреждении. С учетом состояния жилого помещения местная прокуратура проверит работу органов профилактики с семьей.

Как уточнили корреспонденту "Интерфакса" в пресс-службе СКР, родители пришли в себя, они находятся в удовлетворительном состоянии, начали ходить. Следователи допросили 34-летнего главу семьи и его 32-летнюю жену, находящуюся на восьмом месяце беременности - ребенка удалось сохранить.

Краевое управление СК сообщает, что врачи разрешили допросить родителей.

"Со слов женщины, 19-20 сентября 2024 года она приобрела в местном продуктовом магазине сырую курицу, пельмени и приправу. Утром 20 сентября женщина сварила пельмени, которые она, ее супруг и двое детей употребили в пищу. В обеденное время двое детей самостоятельно сварили пельмени и также употребили в пищу. В вечернее время женщина и ее супруг употребляли в пищу приготовленную курицу с картошкой, а дети пельмени. Посторонних веществ во время приготовления блюд она не добавляла, приправа добавлялась только при приготовлении курицы, - сказано в пресс-релизе СК. - Утром 21 сентября дети пожаловались на плохое самочувствие, затем признаки кишечного расстройства появились у взрослых".

В пресс-службе регионального управления Россельхознадзора поясняют, что магазин "Олимп", где покупала продукты отравившаяся семья, работал с нарушением ветеринарных требований.

Муж с женой и четверо их детей 21 сентября были госпитализированы с признаками кишечного отравления после того, как ели продукты, купленные в сельском магазине. 21 сентября умерли 6-летняя девочка и 13-летний мальчик, 22 сентября - 11-летняя девочка, в ночь на 23 сентября - 12-летняя.

По факту их гибели возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекший по неосторожности смерть двух или более лиц).

В магазине и в доме, где живет семья, изъяты продукты питания и иные вещества. Проводится судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти детей. Рассматриваются несколько версий произошедшего, включая отравление продуктами питания, приобретенными в магазине, а также попадание в приготовленную пищу опасного для жизни вещества.