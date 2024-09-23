Поиск

Российско-американский экипаж корабля "Союз МС-25" вернулся на Землю с МКС

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Спускаемый аппарат "Союза МС-25" с космонавтами "Роскосмоса" Олегом Кононенко, Николем Чубом и астронавтом NASA Трейси Дайсон на борту приземлился в Казахстане, следует из трансляции "Роскосмоса".

Посадка состоялась в 14:59 в районе, расположенном в 147 км юго-восточнее от города Жезказган в Казахстане.

После эвакуации из спускаемого аппарата космонавтов медики проведут их первичный осмотр на месте, определят уровень кислорода в крови, артериальное давление и окажут первую медицинскую помощь.

Ранее в понедельник корабль "Союз МС-25" расстыковался с модулем "Причал" российского сегмента Международной космической станции (МКС) в 11:36.

Космонавты Кононенко и Чуб прибыли на МКС на корабле "Союз МС-24" 15 сентября 2023 года, Дайсон - 25 марта 2024 года на корабле "Союз МС-25".

Кононенко завершил пятый космический полет, Чуб - первый, Дайсон - третий. К моменту посадки российские космонавты пробыли в космосе 374 суток, что стало самым длительным полетом по программе МКС. Кроме того, завершив текущую экспедиции Кононенко больше всех среди землян суммарно провел в космосе - 1 111 суток.

Как сообщал "Интерфакс", 4 февраля Кононенко поставил мировой рекорд по суммарной длительности космических полетов, превзойдя достижение соотечественника Геннадия Падалки, который в ходе пяти космических полетов набрал в сумме 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд. 5 июня он первым в мире набрал 1000 суток по суммарной длительности космических полетов.

Космонавты Кононенко и Чуб в ходе экспедиции провели научно-прикладные эксперименты, приняли экспедицию посещения и четыре грузовых корабля "Прогресс МС" и выполнили два выхода в открытый космос.

На МКС продолжит полёт экипаж 72-й длительной экспедиции - космонавты "Роскосмоса" Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Гребенкин, астронавты NASA Дональд Петтит, Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс, Барри Уилмор и Сунита Уилльямс.

МКС Казахстан NASA Роскосмос
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Военные РФ отразили две попытки ВСУ прорваться через границу на курском направлении

Депутат оценила затраты на замену лифтов в РФ в ближайшие три года в 22 млрд руб.

Депутат оценила затраты на замену лифтов в РФ в ближайшие три года в 22 млрд руб.

"Аэрофлот" рассчитывает на появление бесплатного Wi-Fi в самолетах в 2027-28 гг.

"Аэрофлот" рассчитывает на появление бесплатного Wi-Fi в самолетах в 2027-28 гг.

В Кремле намерены изучать "план Зеленского" только из официальных источников

Дело Baring Vostok

Суд в Москве отказался заменить условный срок на реальный Филиппу Дельпалю

Думский комитет поддержал законопроект о штрафах до 5 тысяч рублей за опасное вождение

Думский комитет поддержал законопроект о штрафах до 5 тысяч рублей за опасное вождение

Кабмин подготовил положительный проект отзыва на закон об ответственности для иностранцев за "русофобию"

Правительство РФ поддержало два законопроекта о запрете пропаганды чайлдфри

Правительство РФ поддержало два законопроекта о запрете пропаганды чайлдфри

Картаполов заявил, что основанием для призыва в армию этой осенью будут бумажные повестки

Картаполов заявил, что основанием для призыва в армию этой осенью будут бумажные повестки

Четвертый ребенок умер от отравления в селе Красная Сопка в Красноярском крае

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });