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Корабль "Союз МС-25" с российско-американским экипажем отстыковался от МКС

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Пилотируемый корабль "Союз МС-25" с космонавтами "Роскосмоса" Олегом Кононенко, Николем Чубом и астронавтом NASA Трейси Дайсон отстыковался от Международной космической станции (МКС) перед посадкой на Землю.

Трансляцию отстыковки ведет "Роскосмос". В 11:36 по московскому времени "Союз МС-25" отстыковался от модуля "Причал" российского сегмента МКС и начал удаляться от станции.

После отдаления на безопасное расстояние от МКС корабль около 14:06 по Москве включит двигатели на торможение и начнет сход с орбиты. Затем он разделится на отсеки: спускаемый аппарат с экипажем и грузами продолжит управляемый спуск, а остальные части корабля сгорят в плотных слоях атмосферы.

По данным "Роскосмоса", приземление спускаемого аппарата планируется в 15:00 в 147 км юго-восточнее казахстанского города Жезказган.

Космонавты Кононенко и Чуб прибыли на МКС на корабле "Союз МС-24" 15 сентября 2023 года, Дайсон - 25 марта 2024 года на корабле "Союз МС-25".

На МКС продолжит полет экипаж 72-й длительной экспедиции - космонавты "Роскосмоса" Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Гребёнкин, астронавты NASA Дональд Петтит, Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс, Барри Уилмор и Сунита Уилльямс.

NASA МКС Роскосмос
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