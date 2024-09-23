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Бывший замглавы ФАС и экс топ-менеджер РЖД Петр Иванов стал президентом FESCO

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Президентом транспортной группы FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) с 23 сентября назначен Петр Иванов, сообщила компания.

Соответствующее решение принял совет директоров ДВМП. Занимавший эту должность с 2020 года Аркадий Коростелев покидает FESCO.

Как сообщалось, в конце августа Иванов был освобожден от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Иванов пришел в ФАС в январе 2021 года, до этого он пять лет проработал в структурах РЖД: на должностях гендиректора "Федеральная пассажирская компания" (пассажирская "дочка" РЖД) и гендиректора АО "Скоростные магистрали".

Согласно сообщению "Росатома", Иванов возглавит логистическое направление госкорпорации, он станет генеральным директором ООО "Росатом Логистика".

"Подвижность структуры рынков в текущей обстановке требует от нас выверенных и слаженных с партнерами и акционерами действий. Статус FESCO как одного из лидеров транспортной отрасли ко многому обязывает - не только сохранять позиции, но и развивать новые направления, использовать современные технологии и практики в достижении целей логистического суверенитета страны", - приводятся в сообщении FESCO слова Иванова.

Новый президент FESCO отметил, что "для этого потребуется постоянное совершенствование профессиональных навыков специалистов и производственных процессов, наращивание производительности труда. Наряду с бизнес-целями продолжим уделять должное внимание развитию регионов присутствия группы".

Транспортная группа FESCO (находится в контуре управления госкорпорации "Росатом") владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс". Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке.

FESCO РЖД ФАС Петр Иванов
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