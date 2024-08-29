От должности освобожден замглавы ФАС Иванов, курировавший транспорт и закупки
Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Петр Иванов освобожден от занимаемой должности. Соответствующее распоряжение подписано в четверг премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и размещено на портале официальных документов.
Решение об отставке принято по просьбе Иванова, говорится в тексте распоряжения.
В ФАС он курировал работу четырех управлений: регулирования транспорта и контроля закрытых закупок; регулирования связи и информационных технологий; контроля размещения государственного заказа, а также управление по борьбе с картелями.
Кто сменит Иванова в антимонопольном ведомстве, пока не сообщается.
Иванов пришел в ФАС в январе 2021 года на позицию замглавы ведомства. До этого он пять лет проработал в структурах АО "РЖД": на должностях гендиректора АО "Федеральная пассажирская компания" (с января 2016 года по сентябрь 2020 года) и гендиректора АО "Скоростные магистрали" (с сентября 2020 года по январь 2021 года).
В 2013-2016 гг. Иванов работал заместителем председателя правительства Московской области, с 2006 по 2013 годы возглавлял ГУП "Мосгортранс", где с 1998 по 2005 год был замгендиректора (в 2005-2006 гг. Иванов в течение года был замруководителя департамента транспорта и связи города Москвы).