От должности освобожден замглавы ФАС Иванов, курировавший транспорт и закупки

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Петр Иванов освобожден от занимаемой должности. Соответствующее распоряжение подписано в четверг премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и размещено на портале официальных документов.

Решение об отставке принято по просьбе Иванова, говорится в тексте распоряжения.

В ФАС он курировал работу четырех управлений: регулирования транспорта и контроля закрытых закупок; регулирования связи и информационных технологий; контроля размещения государственного заказа, а также управление по борьбе с картелями.

Кто сменит Иванова в антимонопольном ведомстве, пока не сообщается.