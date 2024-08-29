Поиск
ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 18:10

От должности освобожден замглавы ФАС Иванов, курировавший транспорт и закупки

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Петр Иванов освобожден от занимаемой должности. Соответствующее распоряжение подписано в четверг премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и размещено на портале официальных документов.

Решение об отставке принято по просьбе Иванова, говорится в тексте распоряжения.

В ФАС он курировал работу четырех управлений: регулирования транспорта и контроля закрытых закупок; регулирования связи и информационных технологий; контроля размещения государственного заказа, а также управление по борьбе с картелями.

Кто сменит Иванова в антимонопольном ведомстве, пока не сообщается.

Иванов пришел в ФАС в январе 2021 года на позицию замглавы ведомства. До этого он пять лет проработал в структурах АО "РЖД": на должностях гендиректора АО "Федеральная пассажирская компания" (с января 2016 года по сентябрь 2020 года) и гендиректора АО "Скоростные магистрали" (с сентября 2020 года по январь 2021 года).

В 2013-2016 гг. Иванов работал заместителем председателя правительства Московской области, с 2006 по 2013 годы возглавлял ГУП "Мосгортранс", где с 1998 по 2005 год был замгендиректора (в 2005-2006 гг. Иванов в течение года был замруководителя департамента транспорта и связи города Москвы).

РЖД ФАС Михаил Мишустин Петр Иванов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: четверг, 29 августа

Проект о возможности заключать военный контракт с обвиняемыми на этапе судопроизводства внесли в Думу

"Газпром" повысил оценку инвестиций группы на 2024 год до 2,64 трлн рублей

В Курской области собирают вооруженный добровольческий отряд

Экс-замминистра обороны Попов отрицает причастность к мошенничеству

Путин 3 сентября посетит с официальным визитом Монголию

Путин 3 сентября посетит с официальным визитом Монголию

Сбербанк начнет строить новый офис в Петербурге в 2025 году

Глава "Росатома" заявил, что госкорпорация не уйдет с международных рынков

Глава "Росатома" заявил, что госкорпорация не уйдет с международных рынков

Следствие просит арестовать экс-замминистра обороны РФ Попова

ЦБ предусмотрел для одного из сценариев развития максимум ставки в 2025 году 20-22%

ЦБ предусмотрел для одного из сценариев развития максимум ставки в 2025 году 20-22%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });