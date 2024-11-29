Президент FESCO Иванов выдвинут в совет директоров компании

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Президент транспортной группы FESCO Петр Иванов включен в список кандидатов в совет директоров ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания транспортной группы FESCO), говорится в материалах к внеочередному собранию акционеров ДВМП.

В бюллетень для голосования на собрании акционеров также включен советник президента России - спецпредставитель по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин, входивший в прежний перечень кандидатов в мае.

В совет также вновь номинированы Борис Арсеев, Александр Кабанов, Оксана Кармишина, Анна Мирошниченко, Наталья Хлебникова и Наталья Шаповалова.

В число кандидатов не вошли директор по развитию бизнеса "Росатома" Екатерина Ляхова (генеральный директор "Управляющей компании "Дело") и бывший президент FESCO Аркадий Коростелев. Новым кандидатом в совет стал Олег Трофимов.

Внеочередное собрание акционеров FESCO назначено на 19 декабря 2024 года, оно будет проведено в заочной форме. Повестка собрания включает вопросы досрочного прекращения полномочий и избрании членов совета директоров компании. Предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров ДВМП принимались до 18 ноября включительно.

Действующий состав совета директоров из девяти человек акционеры FESCO избрали на внеочередном собрании в мае. Информация о членах совета директоров не раскрывалась. Согласно сообщению FESCO, в новый состав преимущественно вошли представители "Росатома". В сентябре компания сообщила о смене президента транспортной группы. Им стал бывший замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Петр Иванов, который сменил на этом посту Аркадия Коростелева.

Транспортная группа FESCO (находится в контуре управления госкорпорации "Росатом") владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс".

Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. В управлении находится парк контейнеров более 180 тысяч TEU, почти 15 тысяч фитинговых платформ. Флот группы включает более 30 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях. В ноябре 2023 года контрольный пакет акций ДВМП (92,5%) указом президента был передан госкорпорации "Росатом".