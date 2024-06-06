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Законодательство о проектах комплексного развития территорий доработают до конца 2023 года

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Законодательство, облегчающее реализацию проектов комплексного развития территорий в регионах России, будет доработано до конца года, рассказал на ПМЭФ замглавы Минстроя Никита Стасишин.

"Это молодой механизм, есть болевые точки. (...) До конца этого года, те вещи, которые, вы видите, могут улучшить качество реализации КРТ, давайте на законодательном уровне проработаем и примем", - заявил Стасишин в своем выступлении на сессии в рамках ПМЭФ.

Он добавил, что в регионах с несильной экономикой нужны "пряники".

Директор подразделения "Инфраструктурные облигации" "ДОМ.РФ" Александр Аксаков напомнил о предложении института развития в рамках механизма инфраструктурных облигаций добавить возможность по льготной ставке финансировать инвесторам затраты на подготовку, расселение и инженерное обеспечение территорий в тот момент, когда застройщик "еще живет не в парадигме специальной ставки".

Никита Стасишин КРТ Минстрой ДОМ.РФ Александр Аксаков
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