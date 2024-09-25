Еще одно уголовное дело возбудили после крушения вертолета Robinson в Якутии

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Уголовное дело о подделке государственного регистрационного знака возбуждено после крушения вертолета Robinson R44II в Якутии, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

"В нарушение положений Воздушного кодекса РФ изготовленный государственный регистрационный знак воздушного судна Robinson R44II изменен на другой номер путем механического удаления и подкраски", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 326 УК РФ (подделка государственного регистрационного знака транспортного средства в целях эксплуатации или сбыта транспортного средства).

Как сообщалось, вертолет Robinson R44II, на борту которого находились пилот и три пассажира, пропал в Алданском районе Якутии в ночь на 19 июля. По предварительным данным, у воздушного судна сработал аварийный радиомаяк. В назначенное время пилот не вышел на связь.

Тела пилота и трех пассажиров, а также само воздушное судно в разрушенном состоянии обнаружили 22 июля на склоне горы.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).