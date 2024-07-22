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В Якутии найдены погибшими пассажиры и пилот пропавшего вертолета

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В Якутии нашли пропавший 19 июля вертолет Robinson, все находившиеся в нем люди погибли, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура со ссылкой на данные руководителя Якутского МТУ Росавиации.

Вертолет обнаружен полностью разрушенным. Найдены тела пилота и трех пассажиров.

Об исчезновении вертолета Robinson R44II стало известно в ночь на 19 июля. Сообщалось, что у вертолета сработал аварийный радиомаяк и что в назначенное время пилот не вышел на связь. В управлении МЧС по Якутии уточняли, что в вертолете находились гражданские лица.

По факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК). Поиски пропавшего вертолета затрудняла плохая погода.

Robinson МЧС Якутия Росавиация
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