ГД одобрила в I чтении проект о запрете продажи детям баллончиков для сниффинга

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи детям баллончиков со сжиженным газом, используемых для сниффинга (вид токсикомании).

Законопроект (657523-8) внесен в Госдуму группой депутатов и сенаторов.

Он предусматривает внесение в закон "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ" и закон "Об образовании в РФ" изменений о запрете продажи несовершеннолетним потенциально опасных газосодержащих товаров бытового назначения. Перечень таких товаров и порядок его формирования будут утверждаться правительством РФ.

"Ранее Госдума уже приняла законы, запрещающие продажу закиси азота - "веселящего газа" - не в медицинских и промышленных целях, а также ввела административную ответственность за пропаганду его употребления. Теперь мы принимаем поправки, которые вводят запрет на продажу несовершеннолетним потенциально опасных газосодержащих товаров бытового назначения, содержащих сжиженные углеводородные газы", - сказал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, "речь идет, в том числе, о баллончиках для заправки зажигалок и портативных туристских газовых плитах". "Дети пытаются использовать их для сниффинга - токсикомании, что крайне опасно и может не только привести к аритмии и другим проблемам со здоровьем, но и вызвать остановку сердца и смерть. К сожалению, среди детей уже есть жертвы этого опасного увлечения. Наша задача - защитить их от этой угрозы", - добавил Володин.