Досудебная блокировка пропаганды нецелевого применения закиси азота одобрена в I чтении

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект № 1023994-8 о досудебной блокировке сайтов с информацией о нецелевом распространении закиси азота - то есть, не в целях производства пищевых продуктов и не для медицинского, промышленного или технического применения.

Также внесудебную блокировку предлагается вводить за распространение информации о потреблении закиси азота, не связанном с медицинским вмешательством и медицинской помощью.

Под блокировку должна попасть и информация о реализации (сбыте) закиси азота не в целях производства пищевой продукции, продовольственных товаров, продуктов питания, не для медицинского, промышленного или технического применения.

"Законодательство уже позволяет блокировать сайты о продаже закиси азота для применения не по назначению по решению суда. Однако для его вынесения требуется время. При этом выявленные ресурсы продолжают предлагать опасное вещество, которое несет угрозу для жизни. Внесудебная блокировка позволит быстрее реагировать на такие ресурсы, снизить незаконный оборот закиси азота и защитить здоровье граждан", - напомнил через пресс-службу Госдумы спикер палаты Вячеслав Володин.

Ранее Госдума приняла законы, запрещающие продажу так называемого "веселящего газа" не в медицинских и промышленных целях, а также ввела административную ответственность за пропаганду его употребления.

"Принимаемое сегодня решение - это продолжение последовательной работы Государственной думы по обеспечению безопасности жизни и здоровья наших граждан, особенно - детей", - сказал Володин.