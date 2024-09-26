Поиск

РФ продолжит развивать инфраструктуру для перевозки СПГ и обеспечивать проекты газовозами

РФ продолжит развивать инфраструктуру для перевозки СПГ и обеспечивать проекты газовозами
Фото: Сергей Красноухов/РИА Новости

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Россия продолжит развивать инфраструктуру по транспортировке сжиженного-природного газа (СПГ), в том числе путем наращивания мощностей арктических портов и обеспечением проектов необходимыми газовозами, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии в рамках Российской энергетической недели (РЭН).

В миреЕК должна через год уведомить о негативных последствиях санкций на перевалку СПГЧитать подробнее

"СПГ из российской Арктики стал одним из якорных грузов Северного морского пути. Мы обязательно продолжим развивать собственные сервисы и технологии в сфере СПГ, создавать центры по перевалке, хранению и торговле сжиженным природным газом. Будем обеспечивать проекты газовозами и, конечно, наращивать мощности наших арктических и восточных морских портов, укреплять связь, инфраструктуру Севморпути", - сказал Путин.

Он отметил, что проблем для СПГ-проектов создают много, что сдерживает сроки их реализации, но, несмотря на это, они будут исполнены.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Минфине сказали, что решение вопроса об интернет-торговле вином заморожено

В Минфине сказали, что решение вопроса об интернет-торговле вином заморожено

Арестованный в Москве американец Татер хочет получить политическое убежище в РФ

Военный суд заочно приговорил актера Алексея Панина к шести годам колонии

Военный суд заочно приговорил актера Алексея Панина к шести годам колонии

"Основы российской государственности" адаптируют для медицинских и педагогических вузов

ГД одобрила в I чтении проект о запрете продажи детям баллончиков для сниффинга

Дума продлила срок пребывания на службе председателя СКР

Дума продлила срок пребывания на службе председателя СКР
Военная операция на Украине

Российские военные взяли под контроль Украинск в ДНР

Львова-Белова сообщила о возвращении домой на Украину еще девяти детей

"Мосбиржа" запустила торги первым биржевым фондом акций с регулярными выплатами дохода

Минцифры заявило, что Google ограничил создание новых аккаунтов в России

Минцифры заявило, что Google ограничил создание новых аккаунтов в России
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });