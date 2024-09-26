РФ продолжит развивать инфраструктуру для перевозки СПГ и обеспечивать проекты газовозами

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Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Россия продолжит развивать инфраструктуру по транспортировке сжиженного-природного газа (СПГ), в том числе путем наращивания мощностей арктических портов и обеспечением проектов необходимыми газовозами, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии в рамках Российской энергетической недели (РЭН).

"СПГ из российской Арктики стал одним из якорных грузов Северного морского пути. Мы обязательно продолжим развивать собственные сервисы и технологии в сфере СПГ, создавать центры по перевалке, хранению и торговле сжиженным природным газом. Будем обеспечивать проекты газовозами и, конечно, наращивать мощности наших арктических и восточных морских портов, укреплять связь, инфраструктуру Севморпути", - сказал Путин.

Он отметил, что проблем для СПГ-проектов создают много, что сдерживает сроки их реализации, но, несмотря на это, они будут исполнены.