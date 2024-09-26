Путин поручил "Газпрому" подготовить 10-летний план развития

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил "Газпрому" совместно с правительством подготовить 10-летний план развития корпорации. Он заявил об этом на пленарной сессии "Российской энергетической недели".

"Я прошу компанию и руководство совместно с правительством подготовить 10-летний план реализации, который, безусловно, обеспечит устойчивое развитие корпорации, создание инфраструктуры для изменения географии поставок. Причем, повторю, он должен учитывать как наши масштабные планы по газификации российских регионов, так и увеличение переработки газа внутри страны", - сказал Путин.

"Если наши ранее традиционные покупатели решили отказываться от наших относительно дешевых энергоносителей и решили перейти на более дорогой ресурс, ну что же, это их выбор. Пусть живут на этом дорогом ресурсе", - подчеркнул президент.