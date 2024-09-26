Поправки о внесении экстремизма в "антиотмывочные" нормы прошли I чтение

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который включает в сферу действия "антиотмывочного" законодательства новое направление, связанное с противодействием финансированию экстремистской деятельности.

Законопроект № 671687-8 правительство внесло в парламент в июле.

Действующая редакция "антиотмывочного" закона № 115-ФЗ включает контроль над легализацией (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, противодействие финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Принятый в первом чтении законопроект вводит в него понятие "финансирование экстремистской деятельности" - предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений экстремистской направленности, признаваемых таковыми в соответствии с Уголовным кодексом, либо для обеспечения деятельности экстремистского сообщества или экстремистской организации.

Ранее полномочия в данной области были закреплены за Росфинмониторингом и регулировались указом президента.

Законопроект предполагает, что новые обязанности финансовых организаций будут касаться предоставления информации о финансовых операциях проверяемых лиц по запросу Росфинмониторинга. При этом, как говорится в пояснительной записке, законопроект не предусматривает возложения на финансовые институты обязанности по самостоятельному выявлению операций, связанных с финансированием экстремистской деятельности.

В случае принятия закон вступит в силу через 180 дней после его официального опубликования. Поправки ко второму чтению принимаются профильным комитетом до 25 октября.