Госдума приняла закон о включении экстремистской деятельности в "антиотмывочные" нормы

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, предусматривающий включение в сферу действия "антиотмывочного" законодательства нового направления, связанного с противодействием финансированию экстремистской деятельности.

Правительство внесло законопроект № 671687-8 в парламент в июле.

Действующая редакция "антиотмывочного" закона № 115-ФЗ включает контроль над легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, противодействие финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Принятый закон вводит в него понятие "финансирование экстремистской деятельности" - предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений экстремистской направленности, признаваемых таковыми в соответствии с Уголовным кодексом, либо для обеспечения деятельности экстремистского сообщества или экстремистской организации.

Ранее полномочия в данной области были закреплены за Росфинмониторингом и регулировались указом президента.

Закон предполагает, что новые обязанности финансовых организаций будут касаться предоставления информации о финансовых операциях проверяемых лиц по запросу Росфинмониторинга. Как говорится в пояснительной записке, он не предусматривает возложения на финансовые институты обязанности по самостоятельному выявлению операций, связанных с финансированием экстремистской деятельности.

Ко второму чтению в закон была добавлена поправка, уточняющая возможности лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности, в отношении операций с денежными средствами.

Ранее в законе было прописано, что такие лица могут осуществлять операции только для получения и расходования заработной платы в размере, не превышающем 10 тысяч рублей в месяц на каждого члена семьи. В обновленном варианте убрано конкретное ограничение по сумме и указано, что операции могут осуществляться в пределах размеров, установленных правительством по согласованию с ЦБ.

Закон вступит в силу с 1 июня 2025 года.