Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 14:24

Госдума приняла закон о включении экстремистской деятельности в "антиотмывочные" нормы

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, предусматривающий включение в сферу действия "антиотмывочного" законодательства нового направления, связанного с противодействием финансированию экстремистской деятельности.

Правительство внесло законопроект № 671687-8 в парламент в июле.

Действующая редакция "антиотмывочного" закона № 115-ФЗ включает контроль над легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, противодействие финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Принятый закон вводит в него понятие "финансирование экстремистской деятельности" - предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений экстремистской направленности, признаваемых таковыми в соответствии с Уголовным кодексом, либо для обеспечения деятельности экстремистского сообщества или экстремистской организации.

Ранее полномочия в данной области были закреплены за Росфинмониторингом и регулировались указом президента.

Закон предполагает, что новые обязанности финансовых организаций будут касаться предоставления информации о финансовых операциях проверяемых лиц по запросу Росфинмониторинга. Как говорится в пояснительной записке, он не предусматривает возложения на финансовые институты обязанности по самостоятельному выявлению операций, связанных с финансированием экстремистской деятельности.

Ко второму чтению в закон была добавлена поправка, уточняющая возможности лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности, в отношении операций с денежными средствами.

Ранее в законе было прописано, что такие лица могут осуществлять операции только для получения и расходования заработной платы в размере, не превышающем 10 тысяч рублей в месяц на каждого члена семьи. В обновленном варианте убрано конкретное ограничение по сумме и указано, что операции могут осуществляться в пределах размеров, установленных правительством по согласованию с ЦБ.

Закон вступит в силу с 1 июня 2025 года.

Госдума Правительство Росфинмониторинг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Россия передала в посольство Венгрии в Москве предложения по обмену пленными с Украиной

Дума приняла закон о повышении штрафов за нарушения ПДД с 1 января

Дума приняла закон о повышении штрафов за нарушения ПДД с 1 января

В Минфине объяснили ограничение возможности крупных размещений акций недостатком спроса

Владельцу "Трехсосенских" пивзаводов вменили неуплату 3 млрд рублей налогов

В Думе заявили, что проекты по оздоровлению Волги и сохранению Байкала не достигли целей

В Думе заявили, что проекты по оздоровлению Волги и сохранению Байкала не достигли целей

"Аэрофлот" ожидает поставку первых МС-21 с 2026 года

"Аэрофлот" ожидает поставку первых МС-21 с 2026 года

Россия за 10 месяцев увеличила экспорт пшеницы в Африку на 35%

Россия за 10 месяцев увеличила экспорт пшеницы в Африку на 35%

Аэропорты Чечни и Северной Осетии работают штатно после ночных атак БПЛА

Новосибирский губернатор Травников опроверг слухи о своей отставке

Новосибирский губернатор Травников опроверг слухи о своей отставке

Дрон ВСУ сбит над казарменными зданиями МВД в Грозном, ранены четыре человека

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5539 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии90 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2053 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов517 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });