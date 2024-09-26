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Орешкин отметил дезинфляционный характер параметров бюджета-2025

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Параметры федерального бюджета на 2025 год, одобренные на этой неделе правительством в преддверии внесения проекта в Госдуму, носят серьезный дезинфляционный характер, что важно для принятия решений по денежно-кредитной политике, считает замглавы администрации президента России Максим Орешкин.

"Бюджетный вклад будет очень серьезный дезинфляционный в следующем году", - сказал Орешкин телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) в кулуарах Российской энергетической недели.

"То решение, которое было принято правительством, оно очень важно с точки зрения проблемы инфляции. То, что мы увидим в ближайший год, то, что заложено в проект бюджета - это очень серьезное снижение ненефтегазового дефицита", - отметил он.

"Что это означает? Это, с одной стороны, означает долгосрочную устойчивость государственных финансов, но, что тоже важно, это сокращение трансферта из нефтегазовой части экономики в ненефтегазовую, что будет сдерживать спрос и будет обеспечивать снижение инфляционного давления, что очень важно, например, для принятия решений по ДКП", - пояснил Орешкин.

Максим Орешкин правительство
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