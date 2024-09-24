Поиск

Мишустин заявил, что дефицит бюджета РФ в 2025 году составит 0,5% ВВП

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Доходы федерального бюджета РФ в 2025 году вырастут до 40,3 трлн рублей, расходы - до 41,5 трлн рублей, дефицит составит 0,5% ВВП, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

"На 2025 год прогнозируется рост доходов до 40 трлн 296 млрд рублей, это почти на 12% больше, чем в текущем году. Причем доля ненефтегазовых поступлений в общем объеме вырастет до 73%. Такое увеличение позволит нарастить финансирование обязательств, программ, проектов", - сказал Мишустин.

По его словам, расходы бюджета в 2025 году повысятся до 41 трлн 469,5 млрд рублей.

На реализацию госпрограмм в 2025 году предусмотрено 24 трлн рублей. Значительная доля ресурсов выделена на реализацию национальных проектов, подготовленных кабмином по поручению президента.

Глава правительства отметил, что "все три года исполнение федерального бюджета ожидается с дефицитом, в 2025 году - на уровне 0,5% ВВП".

Михаил Мишустин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Силуанов назвал важным приоритетом бюджета укрепление обороноспособности страны

С 2025 года МРОТ будет увеличен до 22 440 рублей

Китай в августе увеличил импорт пива из РФ почти на четверть

На берегу Байкала в Бурятии построят туркластер за 2,9 млрд рублей

На берегу Байкала в Бурятии построят туркластер за 2,9 млрд рублей

Последнее предложение Boeing бастующим не понравилось профсоюзу

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });