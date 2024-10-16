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В России с начала года классификацию прошли 5 тысяч отелей

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - В России работают 24 тысячи отелей на 910 тысяч номеров, с начала года прошли классификацию 5 тысяч объектов, сказал на совещании у президента вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Сегодня в стране уже 24 тысячи гостиниц, в них более 910 тысяч классифицированных номеров. С начала года классификацию прошло более 5 тысяч дополнительных гостиниц на 207 тысяч номеров. Из них 750 - это новые, сделали это впервые. Тут, конечно, сыграло свою роль и обеление рынка, очень многие из них вышли из тени, и ввод новых объектов. Только с использованием мер господдержки, по линии нашего нацпроекта, с начала года введено 4,5 тысячи номеров", - сказал он.

Чернышенко напомнил, что Минэкономразвития в августе предложило продлить льготную ставку 0% НДС для гостиниц, которая действует до 2027 года, до 2030 года.

"Минфин также одобрил данное предложение", - добавил он.

Минэкономразвития Дмитрий Чернышенко Минфин
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