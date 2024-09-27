Объем выдач ипотеки в 2025 г. может остаться на уровне этого года - 5 трлн руб.

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Объем выдач ипотеки в РФ в 2025 году может остаться на уровне этого года, в котором ожидается 5 трлн рублей, заявил заместитель генерального директора госкорпорации "ДОМ.РФ" Алексей Ниденс.

"Если говорить про перспективы рынка, то мы прогнозируем, что по итогам текущего года портфель выдач ипотеки составит 1,4 млн кредитов, это порядка 5 трлн рублей. И в следующем году, по нашим прогнозам, сохранится примерно на этом же уровне. Это меньше, чем в рекордном 2023 году, но примерно соответствует 2022 году и несколько выше, чем в допандемийные периоды, что тоже говорит о том, что рынок ипотеки нормально, стабильно себя чувствует", - сказал Ниденс, выступая на XXI Международном банковском форуме в Сочи.

"Пока закладываем, что с 2026 года будет постепенное восстановление выдач за счет рыночных продуктов, но тут сильно будет зависеть от того, как поведет себя ключевая ставка и в целом рынок", - добавил Ниденс.

По его словам, основным риском для строительной отрасли является высокая ключевая ставка. "Если в объемы выдачи ипотеки не придет рыночная составляющая, то под угрозой будут и вводы 2027 года и последующих годов, и конечно же, объемы новых запусков", - отметил он.

Он заявил, что уже сейчас необходимо подумать над мерами поддержки строительной отрасли на случай реализации негативного сценария.

"В нашем понимании это должны быть не льготные ипотечные программы, а, наверное, все-таки поддержка проектного финансирования, причем точечно тех проектов, которые испытывают те или иные трудности", - отметил он.