Национальный центр "Россия" откроется футурологическим симпозиумом в ноябре

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В Москве Национальный центр "Россия" откроется научно-фантастическим симпозиумом 4 ноября на территории ЦВК "Экспоцентр", сообщила генеральный директор АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Наталья Виртуозова.

"4 ноября Национальный центр "Россия" открывает свою работу международным научно-фантастическим симпозиумом "Создавая будущее". Он будет посвящен научной, фантастической, футурологической деятельности. Со всего мира приедут люди искусства, писатели, музейщики, футурологи, ученые. Главная цель - начать всем вместе, всем миром говорить о будущем (а Россия всегда была сердцем будущего) и попробовать начать его изобретать", - сказала она журналистам.

Пока свое присутствие на симпозиуме подтвердили представители 12 государств.

Центр задействует в работе три павильона ЦВК. Симпозиум продлится три дня. К этому событию также будет подготовлена выставка, посвященная мечтам о будущем и их реализации в разные эпохи, сообщила Виртуозова.

Вход в Национальный центр будет бесплатным.

1 июля президент Владимир Путин распорядился создать в Москве Национальный центр "Россия" в целях сохранения наследия одноименной международной выставки. Позднее он поручил своей администрации и правительству Москвы подготовить план по строительству выставочного комплекса Национального центра "Россия" до октября 2024 года. Правительству Москвы было рекомендовано обеспечить предоставление для этих целей земельного участка, где расположен Центральный выставочный комплекс "Экспоцентр".