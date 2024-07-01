Путин распорядился создать в Москве Национальный центр "Россия"

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин распорядился создать в Москве Национальный центр "Россия" в целях сохранения наследия одноименной международной выставки.

Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"В целях демонстрации достижений Российской Федерации, укрепления национальной идентичности, формирования чувства гордости за страну, развития профессиональных навыков детей и молодежи, сохранения наследия Международной выставки-форума "Россия": создать в г. Москве Национальный центр "Россия" под управлением автономной некоммерческой организации "Дирекция Выставки Достижений "Россия", - говорится в тексте опубликованного документа.

Правительству Москвы рекомендовано в трехмесячный срок обеспечить предоставление земельного участка, который передан в аренду акционерному обществу "Экспоцентр" и на котором расположен Центральный выставочный комплекс "Экспоцентр", в безвозмездное пользование АНО "Дирекция Выставки Достижений "Россия".

"Рекомендовать Торгово-промышленной палате Российской Федерации в 3-месячный срок обеспечить безвозмездную передачу объектов недвижимости, принадлежащих акционерному обществу "ЭКСПОЦЕНТР" и расположенных на земельном участке, предусмотренном пунктом 2 настоящего распоряжения, в собственность автономной некоммерческой организации "Дирекция Выставки Достижений "Россия", - говорится в документе.

АНО "Дирекция Выставки Достижений "Россия" поручено в трехмесячный срок определить организацию, ответственную за проектирование и строительство Национального центра "Россия".

Финансирование расходов, связанных с деятельностью центра, осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

Исполнительным органам субъектов РФ рекомендовано в трехмесячный срок представить Оргкомитету по подготовке и проведению выставки-форума "Россия" согласованный с АНО "Дирекция Выставки Достижений "Россия" план создания филиалов Национального центра "Россия".