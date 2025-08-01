Москва выделит в Пресненском районе землю для строительства НЦ "Россия"

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Власти Москвы выделят в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП) участок под строительство в Пресненском районе национального центра "Россия", сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики.

"В рамках МаИП город выделит в Пресненском районе участок площадью 7,3 га для строительства национального центра "Россия". Общая площадь объекта составит около 205 тыс. кв.м", - рассказал заммэра Владимир Ефимов.

Комплекс возведут на территории "Экспоцентра". Сейчас на площадке проводятся инженерные изыскания и подготовительные работы по сохранению части зданий "Экспоцентра".

"Земельный участок находится на Краснопресненской набережной и будет предоставлен для строительства национального центра "Россия" после того, как его сформируют и демонтируют необходимые объекты", - уточнила глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Ранее строительство национального центра "Россия" анонсировал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, завершить реализацию проекта планируется в 2029 году.

1 июля 2024 президент Владимир Путин распорядился создать в Москве Национальный центр "Россия" в целях сохранения наследия одноименной международной выставки. Позднее он поручил своей администрации и правительству столицы подготовить план по строительству выставочного комплекса Национального центра "Россия" до октября 2024 года. Мэрии было рекомендовано обеспечить предоставление для этих целей земельного участка, где расположен Центральный выставочный комплекс "Экспоцентр".