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Уголовное дело возбуждено по факту взрыва на АЗС в Дагестане

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено после взрыва на АЗС в Карабудахкентском районе Дагестана, в результате которого погибли и пострадали люди, сообщается в телеграм-канале управления СК РФ по республике.

"Возбуждено уголовное дело по факту происшествия в Карабудахкентсоком районе республики (...) по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и виновных в нем.

Ранее врио министра здравоохранения Дагестана Ярослав Глазов сообщил "Интерфаксу", что после взрыва на заправке в Махачкале погибли четыре человека. По данным федерального МЧС, погибли пять человек, в том числе один ребенок. Здание АЗС разрушено.

Дагестан Махачкала
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